Yaptığı alemler ile camileri süslüyor

-Alem ustasından detaylar,

-Alemin yapılışından detaylar,

-Cami minarelerinden detaylar,

-Alem ustasından röportaj



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Türk ve İslam sanatında önemli bir yere sahip olan alemleri Gazantep’te üreten son alem ustası Ramazan Aktaş'ın eserleri 43 yıldır cami ve türbeleri süslüyor. Türk ve İslam sanatında cami ve türbelerin süslenmesinde tercih edilen alemler, ustaların meşakkatli çalışmalarla hazır hale geliyor. Yapılışında ham madde olarak bakır kullanılan Alem, her boyutta ve kısıtlı amaçlara uygun olarak kullanılıyor. Gaziantep’te 43 yıldır alem ustası olarak çalışan Ramazan Aktaş'ın yaptığı alemler cami ve türbelerde kullanılıyor. Ramazan Aktaş, "43 yıldır bu işi yapıyorum. Esas ustam Yaşar Kalaycıoğlu'ndan bu işi öğrendim. 13 kuşaktır bu dükkanda babadan kalma mesleğini devam ettiriyordu. Bu iş güzel, camiye gidiyor onun için seviyoruz, memnunuz yaptığımız işten. Alem’in en büyük özelliği, bakır olması, caminin simgesi olmasıdır. Bakır dünya durdukça durur, bakırda paslanma olmaz. Başka metalden yapılabilir de ama bakır daha sıhhi daha sağlıklıdır. Caminin minaresinin tepesinde, kubbelerinde, minber üzerinde kullanılıyor. Dekor içinde evlere alan da var" diye konuştu.

İşlerin artan ve azalan inşaatlara paralel oranda değiştiğini anlatan Aktaş, alem fiyatlarının 350 TL'den başladığını, büyüklüğüne göre fiyatının da arttığını ifade etti.





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