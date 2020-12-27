Yapımı devam eden Göçmen Geri Gönderme Merkezi yüzde 75 seviyeye ulaştı

-Vali inceleme fotoğrafları



( BAYBURT -DRONE) BAYBURT



- Kontrolsüz mülteci hareketlerinin önlenmesi ve mültecilerin iade süreçleri tamamlanıncaya kadar koruma altına alınıp barınma ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Bayburt’ta yapımına başlanan Göçmen Geri Gönderme Merkezi yüzde 75 seviyeye ulaştı.Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapım çalışmalarına devam edilen Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Kontrolsüz mülteci hareketlerinin önlenmesi ve mültecilerin iade süreçleri tamamlanıncaya kadar koruma altına alınıp barınma ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapımına başlanan 200 kişilik Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan projenin 2021 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.Çalışmalar hakkında bilgi almak üzere inşaat alanına gelen Vali Epcim, incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın da süreci yakından takip ettiğine değinen Vali Epcim, yüklenici firma yetkilileri ile görüştü.Vali Epcim, “İçerisinde yemekhane, spor salonu, çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve revir binası olacak merkezimiz 200 kişinin geçici olarak barınma ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede önemli bir yatırım. Bu yatırımın hayata geçirilmesi noktasında yakın ilgileri dolayısıyla başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile eski Maliye Bakanımız ve Bayburt Milletvekilimiz şimdiki Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal’a şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

İncelemelerinin ardından inşaat alanından ayrılan Vali Cüneyt Epcim’e, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile yüklenici firma temsilcileri eşlik etti.



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