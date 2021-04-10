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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yapılan anonsu duyan polisler koşmaya başladı... Gazetecilerden polislere, ‘Silah yüklü araç’ sürprizi

Yapılan anonsu duyan polisler koşmaya başladı... Gazetecilerden polislere, ‘Silah yüklü araç’ sürprizi

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Polis Polis Haftası Kuruluş Yıldönümü Polis Teşkilatı Polis Ekipleri 

-polislerin olay yerine koşması
-pastayla karşılanmaları
-yapılan açıklama

( BURSA ) BURSA

- Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kutlandı. Anıt önündeki programın ardından gazeteciler tarafından emniyet ekiplerine sürpriz yapıldı. Bir araçta yüklü miktarda silah olduğu ihbarı üzerine gelen ekipler aracın kapılarının açılması ile üzerinde ‘Kahraman polis teşkilatımızın, polis haftası kutlu olsun’ yazılı pastayı gören polisler şaşkınlığını gizleyemedi. İnegöl’de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Burada yapılan programın ardından ilçede görev yapan gazeteciler, tören alanına yakın bir noktada bulunan panelvan aracın silah yüklü olduğu ihbarında bulundu. Telsizden gelen ihbar üzerine polis ekipleri söz konusu park halindeki araca yöneldi. Hareketli anların yaşandığı yerde aracın kapılarının açılması ile üzerinde ‘Kahraman polis teşkilatımızın, polis haftası kutlu olsun’ notu ile pastayı gören polisler şaşkınlığını gizleyemedi. Gazetecilerin sürprizinin ardından açıklamalarda bulunan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, “Basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızı kamuoyuna duyuruyorsunuz. En büyük yardımcılarımızdan birileri de sizlersiniz. Bu sürpriz için de basın mensubu arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz dedi.
(SA-MŞ)
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