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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı

Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı

Yangın çıkan evin çekilmesi

Yaşlı Kadın Ahşap Ev Jandarma Samanlık Elektrik Kontağı 

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( KASTAMONU )- 1 günde 4 ayrı noktada çıkan yangınlar korkuttu KASTAMONU

- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 1 günde 4 farklı noktada peş peşe yangınlar çıktı. Çıkan yangınlarda yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle son anda evden çıkartarak kurtardı. Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Taşköprü ilçesine bağlı İncesu Köyü Başören Mahallesi’nde çıktı. Metin ve Salih Korkmaz’a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Taşköprü İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği evde alevlerin arasında kalan Salih Korkmaz’ın annesi Ayşe Korkmaz’ı fark eden köylüler, güçlükle yaşlı kadını evden çıkarttı. Dumandan etkilenen Salih Korkmaz, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci yangın ise ilçeye bağlı Doymuş ve Obrucak köylerinde yaşandı. Yangınlarda evlerin çatıları yanarak maddi hasar oluşurken son yangın ise bugün sabaha karşı Kızılcaörhen Köyü'nde yaşandı. Köyde samanlıkta çıkan yangına Taşköprü itfaiye ekipleri müdahale etti. Maddi hasarlarla atlatılan yangınlara Taşköprü itfaiye ekiplerinin yanı sıra Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Şeker Fabrikası, Hanönü ve Kastamonu itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangınlarda ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
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