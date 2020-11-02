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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Öğrencinin emniyet nizamiyeden çıkışı

Polis Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Öğrencinin polis otosuna binmesi
-Polis ekibinin sirenler eşliğinde seyretmesi
-Öğrencinin polis otosundan inmesi
-Okulun görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da okulundaki ders sınavına gitmek için yola çıkan ve yanlış otobüse binen lise öğrencisi polis ekiplerince sınavına yetiştirildi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Eylül Duyan sabah okulundaki sınavına gitmek için yola çıktı. Okula gitmek için farkında olmadan yanlış otobüse binen Duyan, E-90 Karayoluna çıktığında yanlış otobüse bindiğini fark etti. İl Emniyet Müdürlüğü kavşağında otobüsten inen öğrenci Emniyet Müdürlüğü nizamiyesine giderek polislerden yardım istedi. Bunun üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri Asayiş Şubesine bağlı ekibi devreye soktu. Duyan'ı alan asayiş ekibi hızla Organize Sanayinde bulunan koleje gitmek üzere yola çıktı. Sirenler eşliğinde seyreden polis ekipleri kısa sürede koleje ulaşarak Yağmur Eylül Duyan'ı sınavına yetiştirdi. (YC-FM-
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