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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yanlış okula gelen öğrencileri polis motosikletle yetiştirdi

Yanlış okula gelen öğrencileri polis motosikletle yetiştirdi

-Okuldan görüntüler

Kapanma Zabıta Polis Ekipleri Öğrenciler Okul Bahçesi 

--Öğrencilerden görüntüler
--Velilerden görüntüler
--Polislerin öğrencileri motosiklete bindirmeleri
--Detay

( KOCAELİ ) -- 3 çocuk annesi 52 yaşındaki kadın 'sıra bende' dedi KOCAELİ

- Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek isterken yanlış okula giden öğrencileri, polis ekipleri motosikletleriyle sınava yetiştirdi. Sınava giren 53 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının tatlı telaşı ise gözlerinden okundu. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı.
Adayların saat 10.00'a kadar okula alınmasına rağmen sınava geç kalan öğrencilerin yardımına ise polis ekipleri koştu. İzmit'te bulunan Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu'nda sınava girecek olan öğrenciler ve velileri de erken saatlerde okul bahçesinde toplanmaya başladı.
Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler üstleri aranarak içeri alındı. Dışarıda bekleyen öğrenci velilerinden bazıları dua okurken bazıları ise Kuran-ı Kerim okudu. Sınav görevlilerinin uyarılarının ardından kapıların kapanmasına birkaç dakika kala bazı öğrenciler, sınav salonlarına son dakikada girmeyi başardı. Sınava son dakikalar kala yanlış okula gelen öğrencileri polis, motosikletle okullarına yetiştirdi. Sınava geç kalan, okulunu bulamayan gençlerden bazıları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve Ulaşım Denetim ekipleri sınavlarına yetiştirdi. YKS sınavına girmek için okul önüne gelen 52 yaşındaki 3 çocuk annesi ise azmi ile görenlerin takdirini kazandı. Sosyoloji okumak istediğini belirten ve ismini vermek istemeyen 3 çocuk annesi kadın, çocuklarının hepsinin üniversiteyi bitirdiğini sıra kendisine geldiğini ifade etti.
(FK-GY-
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