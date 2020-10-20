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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Yanında getirdiği silahla annesini ayaklarından vurdu

Yanında getirdiği silahla annesini ayaklarından vurdu

olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Hayırsız Evlat Kız Kardeş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-evden görüntü
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de babasından ayrı iki kız kardeşiyle yaşayan annesinin evine gelen genç, aralarındaki tartışmanın ardından yanında bulunan silahla annesinin iki ayağına ateş etti. Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K isimli kadın bir süredir eşinden ayrı olarak iki kızıyla birlikte kent merkezinde yaşıyordu. Talihsiz kadının H.A isimli oğlu, annesinin yalnız olduğu anı fırsat bilerek akşam saatlerinde eve geldi. Burada anne oğul arasında çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Öfkesine yenik düşen 18 yaşındaki H.A., yanında getirdiği tabanca ile annesinin iki ayağına ateş etti. Olayın ardından hayırsız evlat bölgeden kaçarken, sesleri duyan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri binaya girdiği sırada yaralı ve baygın halde bulduğu talihsiz kadını Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırdı. Polis, her yerde hayırsız evladı arıyor Olayın ardından annesini silahla yaralayarak bölgeden uzaklaşan H.A.’yı arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda etrafta suç aletini arama çalışmalara başlattı. Serinhisar ilçesinden Denizli’ye sabah saatlerinde geldiği belirlenen H.A.’yı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (FP-MB-
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