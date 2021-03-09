YANGON - Myanmar’da güvenlik güçlerini protesto eden göstericiler yasağa rağmen sokaklara döküldü
- Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi - Göstericilerin kaçması - Göstericilerin hazırlıklarından detaylar - Pankart detaylarıYANGON - Myanmar ’da güvenlik güçlerini protesto eden göstericiler yasağa rağmen yine sokaklara döküldü. Güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım