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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
YANGON - Myanmar’da güvenlik güçlerini protesto eden göstericiler yasağa rağmen sokaklara döküldü

YANGON - Myanmar’da güvenlik güçlerini protesto eden göstericiler yasağa rağmen sokaklara döküldü

- Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi - Göstericilerin kaçması - Göstericilerin hazırlıklarından detaylar - Pankart detaylarıYANGON - Myanmar ’da güvenlik güçlerini protesto eden göstericiler yasağa rağmen yine sokaklara döküldü. Güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.

Protesto Güvenlik Güçleri Göz Yaşartıcı Gaz 

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