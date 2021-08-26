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Yangınların kahramanları ödüllendirildi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangınların kahramanları ödüllendirildi

Yangınların kahramanları ödüllendirildi

Plaket takdimi

Orman Yangınları Yangın Altın Akarca Allah 

-Genel ve detaylar
-Plaket takdiminden görüntüler
-Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ın açıklaması
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, yangın bölgelerinde görev yapan İtfaiye Müdürlüğü personeli ödüllendirildi. Antalya, Muğla, Osmaniye’de yangın söndürme çalışmalarını katılan 5 Kilis Belediyesi personeline plaket verilerek altınla ödüllendirildi. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Osmaniye, Antalya Gündoğmuş, Muğla Marmaris’te orman yangınlarıyla ilgili olarak Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri. yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ifade ederek, “Personelimizin fedakarca yangın alanında çalışmasından dolayı kendilerine plaket vereceğim. 15-20 gün yangın bölgesinde fedakarca çalıştılar. İnşallah bir daha böyle orman yangınlarını yaşamayız” dedi.
Daha sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan, İtfaiye personeline plaket takdim ederek, altınla ödüllendirdi.
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