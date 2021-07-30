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Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında

Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında

Ekiplerin gece devriyesi

Orman Yangınları Jandarma Yangın Ormanlı Sigara 

-Ekiplerin gündüz devriyesi
-Ekiplerden görüntü
-İtfaiye Amiri Nurettin Kıyas- Röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )-Ekipler yangın ihtimaline karşı denetimleri sıklaştırdı ADIYAMAN

- Son günlerde Türkiye’nin birçok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla Adıyaman’da da ekipler, gece gündüz demeden ormanlık alanlarda devriye atıyor. Son birkaç gündür farklı illerde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla Adıyaman’da da ekipler devriye görevi yaparak olası yangınlara karşı dikkatli bir şekilde çalışma yürütüyor. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Karadağ Ormanlık alanı ve çevresinde rutin olarak yapmış oldukları devriye görevlerini sıklaştırdı. Ekipler, olası bir yangına karşı hazır kıta beklerken ormanlık alan içerisinde ve çevresinde bulunan kişilere de yangın konusunda daha dikkatli olmalarını ateş yakmamalarını, sigara içiyorlar ise izmaritlerini rast gele atmamalarını ve hatta ormanlık alandan uzak yerlerde sigara içmeleri konusunda uyarılarda da bulunuyor. Yapılan denetimlerden oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, doğanın daha dikkatli bir şekilde korunması gerektiğini ve denetimlerden dolayı ise itfaiye ekipleri ile jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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