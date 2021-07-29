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Yangının sıçradığı Karatepe Köyü'ndeki kilim evi boşaltıldı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangının sıçradığı Karatepe Köyü'ndeki kilim evi boşaltıldı

Yangının sıçradığı Karatepe Köyü'ndeki kilim evi boşaltıldı

Kilim evi boşaltılması

Kooperatif Yangın Orman Yangını Helikopter Yükselen 

-Kilim kooperatifi tabelası
-Kilim evi arkasından yükselen alevler^
-kısa konuşma

( OSMANİYE )- Osmaniye'de dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor OSMANİYE

- Osmaniye merkez Kazmaca köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını Kadirli ilçesi Karatepe köyüne ulaştı. Karatepe'nin Sarıdüz Mahallesi'nde bulunan evler boşaltılırken, köyde bulunan Karatepe kilim kooperatifine ait kilim evi de boşaltıldı.Osmaniye’deki orman yangını sürüyor. Dün başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle sürekli yön değiştirerek ilerliyor. Yangın söndürme çalışmalarına çevre il ve ilçelerden gelen yangın söndürme ekipleri karadan, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ise havadan müdahale ediyor.Öte yandan, alevler dünyaca ünlü Karatepe kilimlerinin dokunduğu Karatepe köyüne bağlı Sarıdüz Mahallesi'ne ulaştı. Mahallede bulunan evler boşaltılırken, köyde bulunan Karatepe kilim kooperatifine ait kilim evi de boşaltıldı.
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