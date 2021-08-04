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Yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardılar
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardılar

Yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardılar

- Ekiplerin kaplumbağaya su içirmesi

Su Orman Yangınları Yangın Altın 

--detaylar

( ANTALYA )- Kocaeli’den yangın bölgelerine giden itfaiye erleri, alevlerle canı pahasına mücadale ediyor ANTALYA

- Antalya Manavgat’ta çıkan orman yangınları için Kocaeli’den bölgeye giderek alevlerle mücadele eden itfaiye erleri, alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağaya elleri ile su verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürmek için canla başla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı koruma altına alınan ekipler, elleri ile su içirdi. Ekiplerin kaplumbağaya gösterdikleri şefkat takdir topladı. (HFV-
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