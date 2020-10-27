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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Yangının devam ettiği bölgede trafo bomba gibi patladı

Yangının devam ettiği bölgede trafo bomba gibi patladı

yangından detaylar

İtfaiye Aracı Demirli Orman Yangını Yükselen 

-söndürme çalışmaları
-ekiplerden detaylar

( HATAY )- Hatay'daki yangın etkisini artırdı- Yangında trafo bomba gibi patlayınca mahalle kısmen boşaltıldı HATAY

- Hatay'daki çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle tekrar şiddetlendi. Bakan Pakdemirli'nin de takipte bulunduğu noktada yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı. İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddetiyle yeniden alevlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yangını koordine ettiği alanda yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı. Alevlerin yükseldiği alanda insanlar araçlarıyla ve koşarak kaçarken, Bakan Pakdemirle de ekibiyle birlikte alandan hızlı bir şekilde ayrıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi de yangının evlere ulaşmaması için Azganlık mevkinde söndürme çalışmaları başlattı. (MBY
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