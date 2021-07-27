Yangının bir saate kadar kontrol altına alınması hedefleniyor

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( GAZİANTEP )- Depoda çıkan yangına müdahale sürüyor GAZİANTEP



- Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Olay yerine gelerek açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, yangının bir saat içerisinde kontrol altına alınmasını hedeflediklerini kaydetti.

Gaziantep’te merkez Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi’ndeki bir depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarını denetlemek ve yangında dair bilgi almak için olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye erlerinin yanına giden Şahin, olay yerinde açıklama yaptı. “Sorun yok, 1 saate kontrol altına alınacak” Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gazetecilere yaptığı açıklamada kente geçmiş olsun dileklerini ileterek, can kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. Yoğun dumanın fiber malzemeden kaynaklandığını aktaran Şahin, "Hamdolsun sorun yok. Yarım saate kadar dumanın azalmasını, 1 saate kadar da yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Teknik veriler bunu gösteriyor. Herkese geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

"Kısa süre içerisinde kontrol altına alacağız" İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangına ilk anından itibaren ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, söz konusu tesisin tekne yapım malzemelerinin bulunduğu depo, tamir ve üretim yapılan tesisten oluşan yaklaşık 10 dönümlük bir alandan oluştuğunu belirtti.

Yangına 15 aracın ve 20 personelin müdahale ettiğini aktaran Yılmaz, “"Yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı. Yangın sadece tesiste devam ediyor. Çevre için herhangi bir sorun kalmadı. Ekiplerimizin kısa zamanda yangını kontrol altına almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Valilikten açıklama Gaziantep Valisi Davut Gül ise yaptığı yazılı açıklamada, hurda malzemelerin yanması sonucu devam eden yangının kontrol altına alındığını söyledi.



Olayda herhangi bir can kaybının olmadığını aktaran Gül, "Yangının etrafa sıçrama ihtimali itfaiye tarafından önlenmiştir. Yangın uzun sürebilir. Yoğun duman nedeniyle herkesin dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken zaman zaman yangın esnasında patlama yaşanıyor. Bölgede bulunan evler tedbir amacıyla boşaltılırken jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. (MAE-SD-

