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Yangının ardından doğa kendini yenilemeye başladı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yangının ardından doğa kendini yenilemeye başladı

Yangının ardından doğa kendini yenilemeye başladı

-yeşillenen alandan genel detaylar

Yağmur Orman Yangınları Sürgün Yangın Ormanlı 

-- yanan ormanlardan kesilen ağaçlar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz tarihinde başlayan ve 9 gün süren orman yangınları sonucu yanarak siyah örtü ile kaplanan doğa kendini yenilemeye başladı.
Yanmış ağaçların içinden çıkan yeşillikler insanlara umut oldu. Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında binlerce ağaç küle dönerken, yemyeşil ormanları siyah bir örtü kapladı. Yanan ağaçlar görenlerin yüreklerini yakarken, yangının ardından yerleşim yerlerine sıçrayan ve evleri zarar gören vatandaşların yaraların sarılması için çalışmalar başlatıldı. Tüm bunlar yaşanırken doğa da kendi kendini yenilemeye, kendi yaralarını sarmaya başladı.
Yanan bölgelerdeki ormanlık alanlarda yenilenmeler görülmeye başlandı. Siyah örtünün içerisinde görünen yeşillikler vatandaşlara umut oldu. Özellikle suya yakın ve sulama yapılan alanlarda sürgün yeşili adı verilen yeşillenme, kış aylarının gelmesi ile birlikte beklenen yağmurlar ile birlikte doğanın tekrar canlanacağını gösterdi. (GK-MU-
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