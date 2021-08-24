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Yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar

Yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar

Helikopterlerin denizden su alması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

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- Balıkesir'de dünden bu yana devam eden Kazdağları'ndaki orman yangınında yangın söndürme helikopterlerinin mesaisi devam ediyor. Sayısız sorti yapan 18 yangın helikopterinin denizden su alma anı ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.Kazdağları'nda dün başlayan ve devam eden orman yangınında yangın söndürme helikopterlerinin mesaisi sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı.
Görev yapan helikopterler tatil noktası olan Güre sahilinden su alırken, kumsalın ve güzelliği ve helikopterlerin cansiparane mücadelesi aynı karelerde buluştu. Meraklı vatandaşlar olup biteni cep telefonları ile kaydetti.

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