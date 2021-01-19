Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yangını soğutma çalışmaları 6 saattir devam ediyor

Yangını soğutma çalışmaları 6 saattir devam ediyor

söndürme çalışmaları

( EDİRNE ) EDİRNE

Polis Tarihi Bina Bild Polis Ekipleri Trol 


- Edirne Müftülüğünün 140 yıllık tarihi binası yangında küle döndü. Soğutma çalışmaları 6 saattir devam ediyor. Selimiye Camii'nin arkasında bulunan Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap binanın alevler içerisinde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Zaman zaman belirli bölgelerden alevler yükselmeye devam ederken, 6 saattir süren soğutma çalışmaları halen sürüyor. Binanın 140 yıllık olduğu ve koruma statüsünde bulunduğu öğrenildi. (SU-KU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı