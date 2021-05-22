Yangını gören kovasını alıp müdahaleye koştu

-Vatandaşların yardım etmesi detay

-Trafiğin kesilmesi detay

-Söndürme çalışmaları detay

-Mustafa Etkinoğlu röp.

-Şahin Akman röp.

-Vatandaşlar kova ile söndürmesi detay

-Vatandaşların su hortumu çekmesi detay

-Kadın röp.



( ANTALYA )- Ormanlık alanda çıkan kısa sürede büyük alana yayıldı- Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor- Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine içecek su taşıdı ANTALYA



- Antalya'nın merkez Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kilometrelerce uzaklıktan gören vatandaşlar kovalarını alarak söndürmek için koştu. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine içmeleri için koşa koşa su yetiştirdi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın, Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bulunan çamlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, bir yandan 110 ve 155 ekiplerine haber verirken bir yandan da yangını söndürmek için alana koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 110 ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı. Diğer taraftan yangının olduğu gören vatandaşlar ormanlık alana koştu. Kadınlar ellerine aldıkları kovalar ile yangına kum atarak ekiplere yardım etti. Bir genç ise 2 kilometre koşarak ekiplere içecek su yetiştirdi. Diğer vatandaşlar ise itfaiye araçlarının hortumlarının çekilmesinde ekiplere destek verdi. Bir başka vatandaş ise yangın alanında bulunan bir köpeği yanından götürerek alandan uzaklaştırdı. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi ve aracı ile çalışmalar devam ediyor. Rüzgarın da etkisi ile büyük bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara - Kundu sahil karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldı. Ekipler sadece görevlilerin geçişine izin veriyor. Yangını söndürmek için ekiplere yardımdı olan Mustafa Etkinoğlu, “Orman yangınını gördük. Müdahale etmeye çalıştık. Gücümüz yetmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdi. 2 saattir söndürmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Burada bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Buraya giren çıkan sayısı belli değil. Orman içerisinde bir sürü evi olmayan insanımız yaşıyor. Çadırlarda kalıyorlar” diyerek yaşananları anlattı. İtfaiye ekiplerine koşarak su taşıyan Şahin Akman, “2 kilometre koştuk. Su taşıdım. Yardım etmek istedim. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

Kovalara kum doldurarak alevlere müdahale eden Ayşe Güzel ise, “Karşıda oturuyorum. Oğlum haber verdi. Kovayı alıp koştum. Hemen elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bir kova kum atsak bir dal söndürsek ciğerimiz bir parça daha az yanar. 5 kilometre koşarak geldim. Nefes nefese kaldık. İtfaiyeye haber verdim” açıklamasında bulundu Yangının nispeten kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



