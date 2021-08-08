Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Yangını gören aracını durdurup müdahale etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangını gören aracını durdurup müdahale etti

Yangını gören aracını durdurup müdahale etti

-YANGINDAN GÖRÜNTÜ

Su Yangın Yangına Müdahale 

--VATANDAŞLARIN YANGINI SÖRDÜRMESİNDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da İzmir yolu kenarında başlayan ot yangınını gören vatandaşlar araçlarını durdurup yangına müdahale etti. Vatandaşların araçlarından inerek yangın tüpleri ve pet şişelerdeki su ile yangını söndürmeleri dikkat çekti. Nilüfer ilçesi Gölyazı mahallesinde Bursa Karacabey yolunun kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yangını görür görmez araçlarını durdurup yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Duyarlı vatandaşların örnek davranışı gören herkesin takdirini kazandı. (BRK-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı