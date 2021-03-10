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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı

Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı

-Evden görüntü

Yaşlı Kadın Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

--Yerde oturan kadın detay
--Daireden gözüken alevler
--İtfaiye görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Serik’te 65 yaşındaki yaşlı kadının kaldığı 3 katlı evde yangın çıktı. Üst katta oturan oğlu tarafından fark edilen yangında, can kaybı olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. 65 yaşındaki Ayşe Küçüktat'ın kaldığı 3 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını üst katta oturan oğlu fark etti ve annesi Küçüktat'ı alevlerin arasında kalmaktan kurtararak dışarı çıkarttı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Serik itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Üst kattaki ev ise dumandan etkilendi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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