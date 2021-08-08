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Yangını duyan koştu, metrelerce uzunluğunda insan zinciri oluştu
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangını duyan koştu, metrelerce uzunluğunda insan zinciri oluştu

Yangını duyan koştu, metrelerce uzunluğunda insan zinciri oluştu

-Yangın bölgesinden görüntüler

Orman Yangınları Beraberlik Yangın Makilik Alan İnsan Zinciri 

--Oluşan insan zinciri
--Taşınan hortum

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Datça ilçesindeki makilik yangınını duyan tatilciler, vatandaşlar söndürme çalışmalarına destek vermeye koştu. Yangını söndürmek için zirveye uzanan hortuma herkes el verince yangın kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, eski Datça Kargı Deresi Ergek mevkiinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. ekipler bölgede yangın söndürme çalışmalarına devam etti. “Datçalılar dayanışma örneği sergiledi” Türkiye’de son dönemlerde meydana gelen orman yangınlarına gösterilen duyarlılığın bir örneği de Datça’da gerçekleşti. Yangın haberini alan, dumanı gören yangına koştu. Kadın erkek, çoluk cocuk söndürme çalışmalarına destek vermek için alana geldi. Vatandaşlar zirvedeki yangını söndürmek için itfaiye hortumuna omuz vererek, yangının söndürülmesinde büyük rol oynadı. Yüzlerce vatandaşın oluşturduğu insan zinciri, metrelerce uzadı, ortaya dayanışma, birlik ve beraberlik çıktı. Datça’da oluşan dayanışma görüntüsü tüm Türkiye’ye bir kez daha örnek teşkil ederken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. (OD-
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