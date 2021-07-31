Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı:“ Cayır cayır yandı Hasan”



- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde devam eden orman yangınında son anda kurtarılan bir gencin tedavi gördüğü ambulansın içerisinde feryat ederek, “Babam ateşin içerisinde bile bile kaldı. Hayvanlar yandı dayı. Hayvanlar yanıyor dayı. Evin o tarafı yanıyor, bu tarafa geçiyoruz, bu tarafa geçiyoruz o tarafı yanıyor” sözleri adeta yürekleri dağladı. Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına çok sayıda uçak, helikopter ve arazöz ile müdahale ediliyor. Evrenseki Mahallesin’de birçok evin yanmasına neden olan yangın anında çekilen bir görüntü ise adeta yürekleri dağladı. Mahallede bulunan evlerinde yangından sonra anda yaralı olarak kurtarılan gencin yardımına 112 ekipleri yetişti. Genç ambulans içerisinden tedavi gördüğü sırada ailesini ve evini düşünmeye devam ederek, “Dayı babam ateşin içerisinde bile bile kaldı. Hayvanlar için kaldı. Yanıyor hayvanlar. Evin o tarafı yanıyor, diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafı yanıyor bu tarafa geçiyoruz. Cayır cayır yandı Hasan” sözleri adeta yürekleri dağladı. Genci 112 ekipleri ve yakınları teselli etti. (EG-

