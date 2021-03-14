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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangından son anda kurtulan yaşlı çifte yardım eli

Yangından son anda kurtulan yaşlı çifte yardım eli

Eşyaların taşınmasından görüntü

Harekete Geç Yaşlı Çift Yangına Müdahale 

-Ev içerisinden görüntü
-Yeni eşyaların getirilmesinden görüntü
-Yanan eve eşyaların yerleştirilmesinden görüntü
-Çiftin evin halini görerek sevinmesinden görüntü
-Yangın olayını anlatan İbrahim Abay'ın açıklamasından görüntü
-Evin sevincini anlatan İbrahim Abay görüntü

( DENİZLİ ) -- Yangının yaralarını Denizli Büyükşehir Sevgi Eli sardı- İbrahim Abay; “Ben bunun mutluluğunu sizlere kelimelerle anlatamam” DENİZLİ

- Talihsiz yangında evleri kullanılamaz hale gelen Abay çiftine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli sahip çıktı. Eşyaları yenilenen İbrahim Abay, “Ben bunun mutluluğunu sizlere kelimelerle anlatamam” diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen talihsiz yangın olayın da İbrahim Abay (70) ve Sultan Abay'a (70) ait tek katlı ev yanmıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı talihsiz olayda İbrahim Abay hafif yaralanırken, eşyaları da kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Abay çiftinin küle dönen tüm eşyalarını yeniledi. Büyükşehir Belediyesi Sevgi Sorumlusu Selma Yıldız ve Sevgi Eli Acıpayam Şubesi Sorumlusu Nurten Elçin, cuma günü Abay ailesini ziyaret etti. Yangının ardından geçen üçüncü günde Abay ailesinin yenilenen eşyaları, kiralanan evine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekipleri tarafından tek tek yerleştirildi. “Ben bunun mutluluğunu sizlere kelimelerle anlatamam” Yenilenen eşyalarını görünce büyük mutluluk yaşayan Abay çifti yangının ilk anından itibaren yanlarında olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti. Yaşanan talihsiz olayı anlatan İbrahim Abay, “Evde her şey kül oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi hemen yangına müdahale etti. Sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli bize ulaştı ve bugün onların döşemiş olduğu yeni evimize geçtik. Ben bunun mutluluğunu sizlere kelimelerle anlatamam. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere bize bu evi tahsis eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor zamanımızda bizleri çok mutlu ettiler” diye konuştu.
(SY-MB-Y)
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