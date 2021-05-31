Yangında zarara uğrayan çiftçiler destek istedi

-KADINLARIN FERYADI

-TARLADA DETAY

-ÇİFTÇİLER RÖPORTAJ



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde önceki gün buğday ekili alanda çıkan yangında tarlası zarar gören bir grup çiftçi destek istedi. İslahiye çevreyolunun Leçe mevkiinde önceki gün tarlalarda çıkan yangında yaklaşık 1000 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Tarlada çıkan yangında zarara uğrayan 15 çiftçi, yangının çıktığı alanda gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, mağdur olduklarını belirterek bir yıllık emeklerinin heba olduğunu vurgulayarak yardım talep ettiler. Öte yandan yangının çıkış sebebinin ise henüz belirlenemediği öğrenilirken, tarlada bulunan biçerdöverden sıçrayan kıvılcım yada atılan sigara izmaritinin yangına sebep olduğu ihtimalleri üzerinde duruluyor.

