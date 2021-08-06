Yangında zarar gören hayvan sahiplerine ücretsiz süt sağma makinesi dağıtıyorlar

--Dağıtıcıların araçtan makineleri indirmesi

--makineyi teslim etmeleri

--dağıtıcı ile röportaj

--genel detaylar



( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA



- Hayırsever iş adamı, Manavgat’taki yangında zarar gören afetzedeler için gönderdiği süt sağma makinelerini, ihtiyaç sahibi köylülere ücretsiz olarak dağıttırıyor. Dağıtım yapan sorumlu Ahmet Dikmen, “Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Gelip bırakıyoruz, görüyoruz ihtiyaç sahiplerini ona göre kaç tane malı var bakıyoruz makineleri teslim ediyoruz” dedi.

28 Temmuz’da Manavgat’ta başlayan orman yangınları dolayısıyla mağdur olan köylülere, tüm Türkiye destek çıkıyor. Ülkenin dört bir yanından ilçeye her gün yardımlar geliyor. Dayanışma örneğinin sergilendiği Manavgat’ta bir başka haberde Döşemealtı’nda bayisi olan bir süt makinaları firmasından geldi. Hayırsever iş adamı, gönderttiği süt sağma makinalarını afette zarar gören köylerdeki köylülere ücretsiz olarak dağıttırıyor. Tüm köylerdeki evleri kapı kapı gezen dağıtım ekibi, ihtiyaca göre süt sağma makinesini teslim ediyor. Döşemealtı’ndan Kalemler köyüne süt sağma aracı dağıtmaya gelen Ahmet Dikmen, “ Bayisi olduğumuz süt sağma araçları firmasının vermiş olduğu, vatandaşa hibe etmiş olduğu, ihtiyaç sahiplerine süt sağma makinalarını dağıtıyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Gelip bırakıyoruz, görüyoruz ihtiyaç sahiplerini ona göre kaç tane malı var bakıyoruz makineleri teslim ediyoruz. Şuana kadar fabrika, 15 tane süt sağma makinası gönderdi. Şuana kadar Manavgat’taki köylere 10 tane kadar dağıtım gerçekleştirdik. İhtiyaç sahiplerine bırakarak gidiyoruz” dedi.

(EA-

