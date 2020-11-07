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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında zarar gören ailelere AFAD’dan yardım

Yangında zarar gören ailelere AFAD’dan yardım

hayvanların görüntüsü

Büyükbaş Hayvanlar Harekete Geç Büyükbaş Hayvan Hayvan Elektrik Kontağı 

-yardımlardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun merkeze bağlı Tepeharman köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden ailelere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yardımda bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Tepeharman köyünde Satılmış Hebipoğlu’na ait evden elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 10 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. 14 hanesini bulunan köyün 10 hanesinin yanması üzerine Kastamonu Valiliği harekete geçti. Sabah saatlerinden itibaren Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Türk Kızılayı ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ederken diğer yandan AFAD ekipleri de evleri yanan ailelere yardımlarını sürdürüyor. AFAD ekipleri, köyde bir yandan çadır kurma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da Türk Kızılayı ekipleriyle birlikte müşterek çalışarak ailelerin temel ihtiyaçlarının giderebilmesi için mutfak eşyası, yatak, battaniye yorgun gibi malzeme yardımında da bulunmaya devam ediyor. Ayrıca köylülerin gayretleriyle yangından kurtarılan büyükbaş hayvanlarda, güvenli bir bölgede tutuluyor. Evi yanan Ahmet Hebipoğlu, dün akşam tüm evlerinin yandığını belirterek, “Burada mağdur durumdayız ama devletimiz bütün yardımlarını yapıyor. Herkes bizlere yardımcı oluyor. Şu anda AFAD çadırlarımız kuruluyor. Yiyecek içecek ihtiyaçlarımız gideriliyor. Mağdur durumdayız, yardımlarını bekliyoruz. Mal veya can kaybı olmadı ama herkesin evinin eşyası yandı. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık, hepsi yangında kül oldu” dedi.

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