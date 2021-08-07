Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Yangında zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi

Yangında zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi

Köpek detay

İlk Müdahale Sahra Hastanesi Yangın Emeklilik Evcil Hayvan 

-Bakımı yapılan köpekler detay
-Kaplumbağalar detay
-çalışanlardan detay
-kurulan çadırlar içerisindeki küçükbaş hayvanlar
-Tedavisi yapılan küçükbaş hayvanlar detay
-Küçükbaş hayvanlara serum takılması
-Röportaj

( ANTALYA )- Yangın yaban hayatında baykuş, kaplumbağa, güvercinler, çiftlik hayvanlarından keçiler, koyunlar ve kuzuları vurdu- Sahra Hastanesi çalışanı: “Hayvanlar için dram yaşanıyor ,inanılmaz oranda hayvan tedavi ettik” ANTALYA

- Manavgat yangınında zarar gören hayvanların tedavileri, Cumhuriyet Meydanı’na kurulan sahra hastanesinde devam ediyor. Hastanede evlerde yangından etkilenen evcil hayvanların yanı sıra yaban hayvanları da tedavi ediliyor. Konu ile ilgili konuşan HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, “Burada, yangında yanan, zehirlenen hayvanların ilk müdahaleleri yapılıyor. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra bizim emeklilik hayvanları çiftliğimize de tedavileri devam edilmek üzere gönderiliyorlar” dedi.
Yangında zarar gören hayvanlar için ilçenin merkezine kurulan sahra hastanesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her gün yeni hayvanların geldiği hastanede, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllü veterinerler çalışıyor. Hastanede, hayvanların bakımı eksiksiz yapılırken tüm tıbbı müdahaleler de gerçekleştirilebiliyor. Durumu iyiye giden hayvanlar ise başka bir birime götürülerek tedavilerinin devamı sağlanıyor. “Çok ciddi bir dram yaşanıyor hayvanlar adına” Çok fazla oranda hayvan tedavi ettiklerini belirten HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Saha sorumlusu Zuhal Arslan, “Burada, yangında yanan, zehirlenen hayvanların ilk müdahaleleri yapılıyor. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra bizim emeklilik hayvanları çiftliğimize de tedavileri devam edilmek üzere gönderiliyorlar. Burada gönüllü olarak birçok veteriner hekimi arkadaşımız çalışıyor. Türkiye’nin birçok yerinden geldiler. Aynı zamanda gönüllü arkadaşlarımızda geliyor buraya. Keşke bunlar yaşanmasaydı ama böyle bir afette nasıl bir kenetlenme olduğunu gördük. Dilerim bir daha böyle bir afet yaşanmaz. Çok ciddi bir dram yaşanıyor hayvanlar adına. Burada ped hayvanları, kediler, köpekler var. Yaban hayatından baykuş, kaplumbağa, güvercinler var. Keçiler, koyunlar, kuzular var. İnanılmaz oranda hayvan tedavi ettik. Hala tedavilerimiz devam ediyor ve yaralı hayvanlar geliyor” diye konuştu.
Hayvan hastanesinde halen 60 hayvanın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı