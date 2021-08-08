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Yangında selde, Büyükşehir her yerde
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangında selde, Büyükşehir her yerde

Yangında selde, Büyükşehir her yerde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın röportajı

Sel Felaketi Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Devam Eden Yangınlar Normalleşme 

-Detaylar

( BURSA ) - BURSA

- Yangın, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal desteklerle hemen yardıma koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son olarak Arhavi'deki sel felaketinde görev alan 6 personeli Bursa'ya döndü. Başkan Aktaş, Arhavi'de cansiperane bir şekilde görev yapan BUSKİ personeli tebrik etti. Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, özellikle doğal afetlere müdahale ve sosyal destekler konusunda Türkiye'ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, felaketler yaraları sarmaya devam ediyor. Halen Antalya ve Muğla'da devam eden yangınlara 20'den fazla araç ve 50'den fazla personelle müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, Arhavi'deki sel felaketinin ardından 22 Temmuz'da bölgeye BUSKİ'den 2 vidanjör ve 6 personel göndermişti. Arhavi'de sel sularına maruz kalan 50 ev ile 70 ızgara ve genel temizlik faaliyetlerine katılan BUSKİ ekipleri, 8 gün süren çalışmanın ardından bölgede hayatın normalleşmesi ile Bursa'ya döndü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın yardımseverliğini en iyi şekilde gösteren 6 personeli tarihi belediye binasında ağırladı. Bursa hayırsever bir şehir Başkan Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in de katıldığı ziyarette, Arhavi'de görev alan personeli kutladı ve teşekkür plaketi verdi. Halen ülkenin güney hattında yangınların devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bölgede 20'den fazla aracımız ve 50'den fazla personelimiz yangınlara müdahale ediyor. Bursa hayırsever ve bereketli bir şehir. Bursa, Elazığ'a da, Malatya'ya da, İzmir'e de sessiz kalmadı. Karadeniz Bölgesi'nde Arhavi'de, Artvin'de ve Rize'de oluşan sel felaketine de sessiz kalmadı. BUSKİ marifetiyle Arhavi'ye giden ekibimiz, gerçekten samimiyetle ve cansiperane mücadele veriler. Devletimiz, belediyeleriyle, yerel yönetimleriyle işbirliği içerisinde en kıs sürede hayatı normalleştirdi" dedi.
(MŞ-UGR)
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