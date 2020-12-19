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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor.

Yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor.

Adli tıptan detaylar

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Cenaze Oksijen 

-Cenazelerin ailelere teslim edilmesi
-Ailelerin üzüntülü anları
-Genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 8'nin cenazesi ailelerine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Ölenlerden birinin ise cenazesinin yapılacak olan DNA testinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan cenazelerden 6'sı Gaziantep'te, 2'si Siirt'te, biri ise Kahramanmaraş'ta defin edilecek.
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