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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yangında ölen adamın el ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı

Yangında ölen adamın el ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı

-Yangında müdahale detay

Polis Cenaze Kağıt Toplayıcısı Trol 

--Ekipler detay
--Ev içinden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın, yangın sırasında elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Yangın, dün Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın (35) yaşadığı evde yangın çıktı. Evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını kontrol altına alırken, Ercan Dublacı'nın da cansız bedeni bulundu. Dublacı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Dublacı'nın yangın sırasında ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (HFV-
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