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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi

Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi

Cenazeden görüntü

Küçük Kız Gözyaşı Kız Kardeş İşgal Müstakil Ev 

-Çocuklardan görüntü
-Çocukların yan yana mezarlarından görüntü
-Genel ve detay
-yangından yeni ortaya çıkan görüntüler

( KONYA ) -- Konya'da yangında hayatını kaybeden çocukların cenazeleri kucaklarda mezarlığa getirildi KONYA

- Konya’da iki katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken, yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle çöken evden Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail’i (2) sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen çocukların cenazesi ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Çocukların cenazeler kucaklarda mezarlığa getirildi, yan yana defnedildi Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan 3 kardeşin cenazeleri aile yakınları tarafından alındı. Cenazeler defnedilmek üzere İşgalaman Mezarlığına getirildi.
Çocukların cenazeleri namaz kılınması için mezarlığa kucaklarda taşınarak bir tabut üzerine koyuldu. Baba Cihat El İsmail, çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döktü. Cenazeler kılınan namazın ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi. (RÇ-FM-
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