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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Yangında ölen 2 kardeş, tek tabutta son yolculuğuna uğurlandı

Yangında ölen 2 kardeş, tek tabutta son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşlerin cenazesinin alınması

Bebek Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenazenin götürülmesi
-Ölen kardeşlerin fotoğrafı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu hayatını kaybeden 8 aylık Hira Nur bebekle ağabeyi 4 yaşındaki Kağan’ın cansız bedeni tek tabutta son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda dar gelirli ailelerin yaşadığı CYA2 konutlarının zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne G.K’nin komşuya gittiği 3 çocuğun bulunduğu evde elektrik prizindeki şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında 8 aylık Hira Nur dün, ağır yaralanan 4 yaşındaki ağabeyi Kağan Duha ise sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti. Ağabeyin cenazesi Malatya’dan alınarak Elazığ’a kardeşinin bulunduğu Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi.
Yapılan işlemlerin ardından Hira Nur ve Kağan kardeşlerin cansız bedenleri tek tabuta konularak Gülmez mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 kardeş, göz yaşları arasında yan yana defnedildi.
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