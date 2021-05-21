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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yangında müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi

Yangında müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi

Yanan evin görüntüsü

Müstakil Ev 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Röportaj

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta iki katlı müstakil evde çıkan yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 15.40 sıralarında Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'nde Bekir Çelik’e ait 2 katlı müstakil evde çıktı. Bekir Çelik, evinin bahçesinde bal mumu kaynattığı sırada kazan birden alev aldı. Rüzgarın etkisiyle evin çatısına sıçrayan ateş, hızla yayılarak evin çatısını sardı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Yangını görüp itfaiyeye haber veren mahalle sakini Murat Özer, “Biz halı yıkıyorduk dumanların yükseldiğini gördüm. Gittim, baktım. Kısa süre sonra çatı tutuştu. İtfaiyeyi aradım. Biz de dumanı gördük geldik. Söndüremeden alevler çatıyı sardı. Komple çatı yandı” dedi.

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