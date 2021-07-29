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Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu

Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu

yangından görüntü

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Operasyon Harekete Geç Elektrik Kontağı 

-kurtarma çalışmaları

( GAZİANTEP )- Mahalleli, alev ve dumanlar nedeniyle evlerinin balkonunda mahsur kalan 5 kişilik aileyi kamyonet ve merdiven ile kurtarmaya çalıştı- Merdivenin kısa kalması nedeniyle başarılı olamayan mahalleli itfaiye ekiplerinin gelmesi ile rahat nefes aldı GAZİANTEP

- Gaziantep'te 2'si çocuk 5 kişi çıkan yangında mahsur kalıncı mahalleli seferber oldu. Mahallelinin Türk işi kurtarma operasyonu başarısız sonuçlanırken aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Gaziantep'in Nizip İlçesi Fırat Mahallesi'nde 4 katlı bir evin birinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı evde bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile ise alevlerden ve dumandan kaçarak balkona kendilerini attı. Ailenin yardım çığlıkları üzerine ise harekete geçen vatandaşlar, Türk işi bir kurtarma operasyonu başlattı. Evin yakınında bulunan bir kamyonet, balkonun altına getirilirken, bulunan bir merdiven yardımıyla aileye ulaşılmak istendi. Kamyonet kasasına sabitlenmek istenen merdivenin kısa gelmesi üzerine ise bu kez mahalleli, kasadan daha yüksekte olan kamyonetin kupa kısmına merdiveni koydu. Merdivenin balkona ulaşmaması üzerine çaresiz kalan mahalleli, duydukları siren seslerinin ardından rahat nefes aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan merdiven yardımıyla balkondaki aileye ulaşarak kurtardı. İtfaiye ekipleri, önce çocukları ardından ise kadınları merdiven yardımıyla mahsur kaldığı balkondan indirdi. Bir taraftan da alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Can kaybı yada yaralanın olmadığı yangında, bir çok eşyanın yanması nedeniyle maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. (SD-
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