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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan çocukları camdan atarak kurtardılar

Yangında mahsur kalan çocukları camdan atarak kurtardılar

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Hastane Sağlık Ekibi Cep Telefonu 

-Çocukların camdan atılması
-Ambulans ve itfaiye ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL - TOPLU)- Esenlerde yangında can pazarı kamerada İSTANBUL

- Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında anne mahsur kalan çocuklarını 3'üncü kat penceresinden aşağında battaniye açan vatandaşlara atarak kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.Edenilen bilgilere göre Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Cadesi'nde yer alan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Dairede yaşayan anne ve çocukları yangında mahsur kaldı. Anne çocukları ile birlikte cama çıkınca, mahalleli de büyük panik yaşadı. Vatandaşlar binanın altında battaniye açarak çocukları kurtarmak istedi. İlk başta tereddüt eden anne, dumanların daha da artmasıyla çocuklarını 3'üncü kattan vatandaşların açtığı battaniyeye attı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri de yangında dumandan etkilenen vatandaşları binadan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuklar, ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.(AY-ÖFA
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