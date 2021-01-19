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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

-Cep telefonu-

Mahsur Kaldı Kamera Oksijen Sağlık Ekipleri Trol 

-Daireden dumanların çıkması
-Vatandaşların paniği
-Anne ve bebeğinin kurtarılması
-Yanan evin içerisi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Göktürk’te bir binadaki dairede yangın çıkan yangında anne ve bebeği mahsur kaldı İSTANBUL

- Göktürk’te bir binadaki dairenin mutfak kısmında başlayan yangın bütün evi sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı. O anlar kameralara yansıdı. Yangın, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki 3 katlı bir binadaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine harekete daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, anne ve bebeğinin evde mahsur kaldığını da öğrenince itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler merdiven aracının yardımıyla evde mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı. Kurtarma anları ise kameralara yansıdı. Daha sonra müdahale devam eden ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verilmesinin ardından taburcu edildi. Polis, soğutma çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili çalışma başlattı. (DCC-ÖFA
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