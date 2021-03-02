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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi

Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi

Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift ve oğlundan görüntü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Yaşlı Çift 

-Ambulansa vatandaşların bindirilmesinden görüntü
-Yangının çıktığı bina ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Sokağa dökülen vatandaşlardan görüntü
-Sağlık ekibi ve polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi İSTANBUL

- Sultangazi’de bir binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan yaşlı çift, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Aynı binada bulunan yaşlı çiftin oğlu, anne ve babasını yangından kurtarırken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 02:45 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2367.Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binanın en üst katında bulunan yaşlı çift yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Aynı binada ikamet ettiği öğrenilen yaşlı çiftin oğlu, anne ve babasını dumanlar arasından kurtararak dışarıya çıkardı. Mahalleli sokağa döküldü Korku ve panikle mahalle sakinleri sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken dumandan etkilenen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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