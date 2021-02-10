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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı

Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı

ailenin vinç ile indirilme görüntüsü

( ANKARA - ÖZEL)-Şantiyedeki vinçten yangına müdahale ANKARA

Güvenli Bölge Kamera Yangına Müdahale 


- Başkent'te çıkan yangında, itfaiye ekipleri beklenirken balkona sığınan aile şantiyede çalışan vinç aracılığı ile güvenli bölgeye indirilirdi. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ulubey Mahallesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan aile, yakında bulunan Altındağ Belediyesi Sporcu Fabrikası şantiyesinde çalışan ekiplere ait vinç ile güvenli bölgeye indirildi. Vinçin aileyi kurtarma anı vatandaşların kamerasına yansırken, balkona sığınan aile kurtarıldığı esnada itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek müdahalede bulundu. (YEK-
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