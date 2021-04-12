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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

İtfaiyenin balkondaki kadınları alması

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Nadan Havalandırma Boşluğu 

-Kadınların aşağı indirilmesi
-İtfaiyeden detay
-Röportajlar
-Dumandan etkilenen kadın

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yangında mahsur kalarak balkona sığınan kadınlar, itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı İSTANBUL

- Ümraniye’de bir binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle binanın havalandırma boşluğu ve merdivenlerini yoğun duman kapladı. Binanın en üst katında oturan 3 kadın da evlerine dolan duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 4. kattaki evin balkonuna merdiven ile ulaşarak kadınları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Ümraniye Kuşdili Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Bodrum katta çıkan yangın nedeniyle binanın havalandırma boşluğu ile merdivenlerini yoğun duman kapladı. Binanın 4. katında kızı ve torunu ile birlikte oturan bir kadın da evin kapısını açtığı esnada evi duman kapladı. 3 kadın eve dolan yangın nedeniyle binadan çıkamayarak evde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalarak kendilerini balkona atan 3 kadın, itfaiye tarafından merdiven ile balkondan alınarak aşağı indirildi. Binada başka bir dairede oturan bir kadın da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Mahsur kaldığı evin balkonundan itfaiye tarafından kurtarılan kadın, “Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yemek yiyorduk koku hissettim. Daire kapısını açayım dedim duman üzerime geldi. Kapıyı kapattım. İçeride mahsur kaldık üçümüz, kızım torunum. Merdiven boşluğundan siyah bir duman üzerime geldi” dedi.
Dumandan etkilenen Sevil Atasever, “Oturduğumuz binanın çatısında duman çıktı. Yangın var dediler. Paldır küldür çıktık dışarıya. Söndürmüşler. Dumandan etkilendim, genzime kaçtı biraz öksürttü. Bodrum kattan çıkmış, çatıya kadar gitmiş” diye konuştu.
(CGK-
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