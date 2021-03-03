Yangında köy evi kullanılamaz hale geldi



- Giresun’un Bulancak ilçesinde bir köy evi yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre Bulancak ilçesi Bayındır köyünde öğle saatlerinde ahşap bir köy evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ev kısa bir sürede kullanılamaz hale gelirken herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. (RÖ-



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