Yangında, itfaiyenin dikkati faciayı önledi

-Çatı katında çıkan yangına kontrol eden itfaiyeden detay

-Yangında çıkarılan tüplerden detay

-Polis ve itfaiye araçlarından detay

-Apartman sakinlerinin binayı boşaltması

-Mahalle muhtarı ile röp.



( ELAZIĞ )- Elazığ'da bir çatı katında çıkan yangında bir kaç tüp patladı, diğerleri patlamadan itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinden çıkartılarak olası bir facianın önüne geçildi- Bir çatı katında çıkan yangında bitişikte bulunan 2 binada da zarar meydana geldi ELAZIĞ



- Elazığ’da bir çatı katında çıkan ve 2 binaya da zarar veren yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Bir kaç tüpün patladığı yangında, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen çok sayıda tüp dışarı taşınarak olası bir facianın da önüne geçildi. Yangın, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Albayrak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir neden dolayı çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki iki binanın çatısında da sıçradı. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Öte yandan itfaiye ekipleri çatı katında bulunan bir güneş enerjisinin yandığı ve yangında 3 tanesinin patladığı belirtilen çok sayıda tüpü alevlerden uzaklaştırarak büyük bir facianın önüne geçti. Yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak ise büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, “Muhtarlıktaydım, o an bana bilgi geldi ve olay yerine intikal ettim. Geldiğim zaman itfaiyeden arkadaşlar da buradaydı ve yangın devam ediyordu. Üst katlarımızda zarar var. Bildiğiniz gibi 3-4 tane tüp patladı ve bazısı da burada. Büyük bir felaketin önüne geçildi. Allah göstermesin, o tüplerin patlaması sonucu can kaybı yaşanabilirdi. Şuanda vatandaşlarımıza bir şey olmadı, yaralımız yok. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

(RY-HİV-



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