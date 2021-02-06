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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında evsiz kalan aileye Kızılay’dan yardım eli

Yangında evsiz kalan aileye Kızılay’dan yardım eli

Kızılay yöneticilerinin evi gezmesi

Irak 

-Başkan Yaşar Ciğer’in aile sahiplerini dinlemesi
-Başkan Yaşar Ciğer’in konuşması
-Kızılay’ın aileye yardım kolilerini teslim etmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık Köyü’nde 14 Ocak’ta meydana gelen yangın sonrası evsiz kalan Demir ailesine Türk Kızılayı yardımda bulundu. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık Köyü’nde 14 Ocak’ta sobadan çıkan kıvılcım sonrası evin tutuşması ile birlikte çıkan yangında, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Tüm eşyaları yanan Demir ailesi, yaklaşık 3 haftadır akrabasının evinde kalıyor. Büyük bir dram yaşayan Demir ailesinin ihtiyaçlarına Kızılay yetişti. Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi, Bakırlık Köyü’ne giderek ailede incelemelerde bulundu. Evi gezen Kızılay yöneticileri, yangının bıraktığı izleri yakından görürken ihtiyaçları tespit etti. Ev sahipleri Yılmaz ve Havagül çiftini dinleyen Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, kendilerine destek vereceklerini söyledi.

Başkan Ciğer konuşmasında; “Yangın raporu tespiti sonrası, Genel Merkezimiz kanalıyla yardım sağlayacağız. Bugün ne ihtiyacınız var görelim dedik. Gelirken gıda, giysi gibi temel ihtiyaçları getirdik. Sonra bir daha geleceğiz. Her zaman sizlerin yanında olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız.” İfadelerini kullandı. Kızılay yöneticileri, içlerinde gıda, giysi, hijyen olan kolileri aileye teslim etti. Yardımları kabul eden Yılmaz ailesi Kızılay’a teşekkürlerini iletti. (İYA-
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