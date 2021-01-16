Yangında evleri küle dönen Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak

-Yanan evin incelenmesi

-Evleri yanan Suriyeli aileyle görüşülmesi

-Yanan kimliklerinin teslim edilmesi

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( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’de elektrik kontağından çıkan yangınla evleri küle dönen Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak. Yangın esnasında kimlikleri de yanan aileye yeni kimlik çıkaran İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, aileyi ziyaret ederek yeni kimliklerini teslim etti.Edinilen bilgiye göre, yangın 12 Ocak’ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Elabbuş ailesi evlerinde oturduğu esnada elektrik kontağından kıvılcım çıktığını gördü. Kıvılcımların kısa sürede alevlere dönüştüğü yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken ailenin kimlikleri de dâhil olmak üzere her şeyleri yangında kül oldu.Yangından sonra her şeyini kaybeden aile geçici olarak enişteleri Kemal Huriye’nin evine yerleşti. Küle dönen evde incelemelerde bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, daha sonra Elabbuş ailesini ziyaret etti. Ziyarette aileye barınma sağlayacakları müjdesini veren Kurtuluş, eşya yardımı da yapılacağını söyledi.



Ayrıca yangın esnasında kimlikleri de yanan aileye, yeni kimlik çıkaran Kurtuluş, ailenin yeni kimliklerini de teslim etti.



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