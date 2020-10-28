Yangında eşini kaybetti yaşananları gözyaşlarıyla anlattı

-Yangın sırasında kapıya asılı bulunan bayrak

-Mutfaktan görüntü

-Ali Gürpınar konuşması

-Evde zarar gören eşyalardan görüntü

-Yangın öncesi ve sonrası arşiv görüntü

-Hayatını kaybeden Gülay Gülpınar'ın fotoğraflı



( DİYARBAKIR )- Bir kişinin öldüğü yangında duvarda asılı bulunan Türk bayrağı zarar görmedi DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta evinde çıkan yangında eşini kaybeden Ali Gülpınar, yangın sonrası evin halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Evde yangın sırasında odada bulunan Türk bayrağının yanmaması dikkat çekerken, 3 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan Ali Gülpınar şimdi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Geçtiğimiz hafta Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1103 sokakta bulunan Umut apartmanında iddiaya göre evdeki çocukların çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Çıkan dumanları gören anneleri bir anda dumanın ortasında kalarak apartman sakinlerinden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla anne ve 3 çocuğu alevlerin arasından çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sırasında duman etkilenen ve ağır yaralanan 3 çocuk annesi Gülay Gülpınar kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangında bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Gülpınar’ın hayatını kaybetmesinin ardından eşi Ali Gülpınar, eve gelerek yangın sırasında zarar gören ve görmeyen eşyaları ayırdı. Zarar görmeyen eşyalar arasında duvara asılı halde bulunan Türk bayrağının olması dikkat çekti. Yangını komşularının haber vermesi üzerine duyduğunu anlatan Ali Gürpınar, "Ben yangın çıktığı sırada dışardaydım. Komşumuz beni aradı ve bana yangın çıktığını, senin evin olabilir diye bana haber verdi. Bende geldim ama maalesef benim evinin yandığını gördüm. Mal ve mülkün derdinde değilim. Keşke eşime bir şey olmasaydı. Ocağım söndü ve diyecek söz bulamıyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Aile yardım eli bekliyor Yaşanan yangın nedeniyle evde bulunan birçok eşyanın zarar gördüğü görülürken, 3 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan Ali Gülpınar ise şimdi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Öte yandan Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye birimlerine talimat vererek yangından dolayı zarar evin onarılması için çalışma yapılmasını istediği öğrenildi. (SI-YRT



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