Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Ambulanstan detay

Hastane Sağlık Ekibi Sağlık Görevlisi 

-itfaiyeden detay
-sağlık ekibinden detay
-anne ile oğlunun ambulansa bindirilmesi
-ambulansın ayrılışı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, yemek yapıldığı sırada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve sağlık görevlisi oğlu hastaneye kaldırıldı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4. Katında meydana geldi. Özel bir hastanede sağlık görevlisi Furkan Efe Öztaş, mutfakta yemek yaparken bir anda davlumbaz alev aldı. Yanmaya başlayan davlumbazı söndürmeye çalışan Öztaş başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen Furkan Efe Öztaş, annesi Ruhiye Öztaş ile birlikte görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement