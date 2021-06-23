Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında can vermişlerdi, 3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu

Yangında can vermişlerdi, 3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu

Yanan evden görüntü

Polis Hastane Küçük Kız Kız Kardeş 

-Çocukların fotoğrafı
-Çocukların yanan eşyaları
-Detay
-YANGIN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

( KONYA )- Çocukların hayatını kaybettiği evde kısa süre öncesinde de yangın çıktığı ve itfaiye tarafından söndürüldüğü öğrenildi KONYA

- Konya’da dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 yaşındaki ikiz kız kardeş ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş hayatını kaybetti. Kullanılmaz hale gelen evde kısa süre önce de yangın çıktığı ve itfaiye tarafından söndürüldüğü öğrenilirken, yanan evde hayatını kaybeden kız kardeşlerin geriye kalan elbise ve oyuncaklar ise yürekleri burktu. Gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında yangın başladı.
Alt katta kalan anne babanın yangını fark edememesi ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında çöken evin üst katındaki bölümünde kalan ikizler Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail’i (2) sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybeden çocukların cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Çocuklardan geriye kalan oyuncaklar yürek burktu Yangının verdiği hasar ise gündüz ortaya çıktı. Yangında evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yangın sonrası yıkılan evin enkazında küçük kız kardeşlerden geriye kalan elbise ve oyuncaklar ise yürekleri burktu. Evde kısa süre öncesinde de yangın çıktığı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. (RÇ-FM-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement