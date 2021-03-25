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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Yangında can pazarı...86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Yangından görüntü

Yaşlı Kadın Hastane Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-dumanlar
-ekipler
-yaşlı kadının kurtarılması
-merdivenlerden itfaiye tarafından sedyede çıkarılması
-ambulansa konulması, meraklı kalabalık
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da gece yarısı bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan yaşlı kadın dumanların arasında boğulmaktan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Cüneyt Teccal'a (50) ait birinci katta sobadan başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri bastırdı. Ancak yoğun duman binanın tüm katlarını kapladı. Evin ikinci katında yaşayan 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan anne Ayşe Teccal (86) itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye konulan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, gece yarısı sokağa dökülen mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.
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