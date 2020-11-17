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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi: 'Yangın enkazında kalan 1 kişi aranıyor'

Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi: 'Yangın enkazında kalan 1 kişi aranıyor'

Sındırgı'daki yangından görüntüler

( BALIKESİR ) Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi: "Yangın enkazında kalan 1 kişi aranıyor" BALIKESİR

İtfaiye Aracı Ev Yangını Geçmiş Olsun Yangın Yeri Trol 


- Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Mumcu Kırsal Mahallesi’nde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. Mumcu’da bir evde çıkan yangın daha sonra 3’ü metruk 1 eve daha sıçradı. Yangına Orman İşletme Şefliğine ait 4 arazöz, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 itfaiye aracı, BASKİ’ye ait 2 tanker, 3 kepçe ve Simav’dan gelen 2 yangın söndürme aracı müdahale etti. Yangında 81 yaşında olduğu iddia edilen Meryem isimli kadın ise yangın enkazında aranıyor. Akşam saatlerinde Sındırgı’nın Mumcu Kırsal Mahallesi’nde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. 3’ü metruk olmak üzere 5 evin zarar gördüğü yangında, evlerden birinden çıkamadığı iddia edilen 81 yaşındaki Meryem Abeş ise ekiplerce aranıyor. Mumcu Kırsal Mahallesindeki ev yangını 1 saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Mumcu’daki yangın yerine Sındırgı Kaymakamı Zafer Ortay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Başkan Yardımcıları Salih Durak ve Çağrı Çağatay Çavdar giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Mumcu Kırsal Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin yangının çıkış nedenini bilmediklerini, evlerden birinde çıkan yangının kısa sürede diğerlerine sıçradığını söyledi.

(ÖK-BD
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