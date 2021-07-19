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Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Yanan ahır

Yangın Büyükbaş Hayvan Hayvan Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Can çekişen hayvanlar
-Yanan samanlar

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İnce Mehmet Ulusoy'a ait ahırda yangın çıktı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır birden alev topuna döndü. Ahırı saran yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle ahır kullanılmaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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