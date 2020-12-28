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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yangına uykuda yakalandı

Yangına uykuda yakalandı

olay yerinden görüntüler

Akalan Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı 

-yanan evin görüntüsü
-kadının görüntüsü
-ölen şahsın fotoğrafı

( MERSİN )- Evde uyuyan adam yangında hayatını kaybetti, eşini komşuları kurtardı MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan 63 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Olay, Akşemsettin Mahallesinde bulunan 2 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktığı belirtilen yangını fark eden komşular, evin damında oturan ve hasta olan Şükran Beyazpirinç (60) adlı kadını kurtardı. İçeride uyuduğu öğrenilen 63 yaşındaki Şevket Beyazpirinç ise, itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin birlikte yaptıkları müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümü duyan Şükran Beyazpirinç gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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